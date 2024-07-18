Сотрудники ФСБ задержали члена НВФ из Крыма в Херсонской области

Сотрудники спецслужб полагают, что задержанный вступил в действовавший на украинской территории батальон в 2016 году и перевозил участников НВФ от мест проживания до блокпостов. Мужчина признал вину, против него возбудили уголовное дело.

Ранее семь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ, были задержаны в ДНР.

