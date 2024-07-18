Сотрудники ФСБ задержали члена НВФ из Крыма в Херсонской области

Сотрудники ФСБ задержали участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана», признанного террористическим и запрещенного в России, в Херсонской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой в региональном управлении ведомства.

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Сотрудники спецслужб полагают, что задержанный вступил в действовавший на украинской территории батальон в 2016 году и перевозил участников НВФ от мест проживания до блокпостов. Мужчина признал вину, против него возбудили уголовное дело.

Ранее семь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ, были задержаны в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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