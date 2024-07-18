Сотрудники ФСБ задержали члена НВФ из Крыма в Херсонской области
Сотрудники ФСБ задержали участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана», признанного террористическим и запрещенного в России, в Херсонской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой в региональном управлении ведомства.
Сотрудники спецслужб полагают, что задержанный вступил в действовавший на украинской территории батальон в 2016 году и перевозил участников НВФ от мест проживания до блокпостов. Мужчина признал вину, против него возбудили уголовное дело.
Ранее семь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ, были задержаны в ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор запретил москвичам купаться в Белом озере
- Женам и вдовам участников СВО предоставят бесплатный проезд в Петербурге
- Песков: Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки получили клички
- АТОР: На курортах Краснодарского края начались проблемы с водой и светом
- Попова: в пяти странах БРИКС обнаружены очаги холеры
- Депутат Затулин: Армения сделала еще один шаг для прекращения контактов с РФ
- В ГД предложили прописать в законе понятие «традиционных ценностей»
- Сотрудники ФСБ задержали члена НВФ из Крыма в Херсонской области
- МЧС: Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения поджогов
- Власти Финляндии пока не намерены открывать границу с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru