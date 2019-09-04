«Фризиуму» дадут зеленый свет. Минздрав обещает зарегистрировать психотропное лекарство
Эксперты НСН призвали решать проблему обеспечения противоэпилептическими препаратами немедленно и комплексно.
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя. Об этом заявила глав ведомства Вероника Скворцова, добавив, что 10 тысяч упаковок препарата уже закуплены Московским эндокринным заводом.
Напомним, ранее в России задержали несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом», из-за того что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Оба случая получили широкую огласку, уголовные дела были закрыты.
В августе матери детей-инвалидов направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими лекарствами. Как следует из обращения, после инцидента с «Фризиумом» в «безжалостную ловушку» попали родители и врачи.
Проблема эта должна решаться комплексно. Об этом в интервью НСН заявил руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов.
«Я очень рад, что этой проблеме, наконец, начали уделять должное внимание, делаются какие-то конкретные шаги по обеспечению детей лекарствами. Нам нужна система по обеспечению пациентов доступными лекарствами, которые они могли бы покупать в понятных местах по месту жительства, чтобы эти препараты, как в цивилизованной Европе, были шаговой в доступности», - сказал он.
Проблема обеспечения детей противоэпилептическими препаратами стоит остро для более чем двух тысяч российских семей. Юрист Детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова отметила, что регистрация лекарственного препарата должна быть проведена в рекордно сжатые сроки.
«Мы понимаем, что вывод из списка запрещенных – это идеальный вариант, но он достаточно долгий по своему осуществлению план, поэтому хотелось бы обратить внимание органов на то, что первоначальная задача стоит все-таки в индивидуальном обеспечении ребенка, нуждающегося уже сейчас в этом препарате, дабы не ставить родителей в ту ситуацию, в которой оказались наши мамы», — сказала она в интервью НСН.
«Фризиум» — противосудорожное лекарство. Оно не зарегистрировано в России и содержит клобазам — психотропное вещество, оборот которого ограничен в нашей стране по закону.
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