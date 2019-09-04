«Фризиуму» дадут зеленый свет. Минздрав обещает зарегистрировать психотропное лекарство

Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя. Об этом заявила глав ведомства Вероника Скворцова, добавив, что 10 тысяч упаковок препарата уже закуплены Московским эндокринным заводом.

Напомним, ранее в России задержали несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом», из-за того что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Оба случая получили широкую огласку, уголовные дела были закрыты.

В августе матери детей-инвалидов направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими лекарствами. Как следует из обращения, после инцидента с «Фризиумом» в «безжалостную ловушку» попали родители и врачи.

Проблема эта должна решаться комплексно. Об этом в интервью НСН заявил руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов.

«Я очень рад, что этой проблеме, наконец, начали уделять должное внимание, делаются какие-то конкретные шаги по обеспечению детей лекарствами. Нам нужна система по обеспечению пациентов доступными лекарствами, которые они могли бы покупать в понятных местах по месту жительства, чтобы эти препараты, как в цивилизованной Европе, были шаговой в доступности», - сказал он.