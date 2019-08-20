Более двух тысяч детей в России нуждаются в запрещенных препаратах

Юрист Детского хосписа «Дом с маяком» поделилась на пресс-конференции НСН статистикой по обеспечению лекарствами тяжелобольных детей.

Свыше двух тысяч российских детей нуждаются в запрещенных для ввоза на территорию страны препаратах. Об этом на пресс-конференции НСН, посвященной проблемам обеспечения тяжелобольных детей необходимыми лекарствами, рассказала юрист Детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова.

Врач рассказал о безвыходном положении заказывающих запрещенные лекарства за рубежом

«Есть независимый реестр, по которому у нас собрано более двух тысяч. Но мы не говорим сейчас про “фризио”, мы говорим про незарегистрированные препараты. И мы понимаем, что вывод из списка запрещенных – это идеальный вариант, но он достаточно долгий по своему осуществлению план, поэтому хотелось бы обратить внимание органов на то, что первоначальная задача стоит все-таки в индивидуальном обеспечении ребенка, нуждающегося уже сейчас в этом препарате, дабы не ставить родителей в ту ситуацию, в которой оказались наши мамы», — сказала она.

Напомним, что в России участились случаи задержания матерей тяжелобольных детей, которые заказывают для них лекарства из-за рубежа. Так на прошлой неделе в Москве снова задержали женщину, которая приобрела в интернете за рубежом противосудорожный препарат «фризиум» для своего тяжело больного ребенка.

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ФОТО: РИА Новости
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