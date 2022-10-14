Фрикадельки из IKEA появятся в Metro

Фрикадельки, которые раньше поставлялись в магазины IKEA, скоро снова можно будет приобрести в рознице. Об этом рассказал директор по переработке ООО «ПИТ-Продукт», которая входит в группу «Черкизово», Мариуш Левоц. Он отметил, что компания не планирует сокращать объем производства.

По словам производителя, пока фрикаделек из IKEA в рознице нет, но скоро они появятся в сети Metro. Как уточнил Левоц, рецептура продукта будет лишь «чуть-чуть отличаться» от той, что была разработана для шведской IKEA. При этом объем производства сокращён не будет – ранее выпускалось около 200 тонн в месяц. Сейчас эта продукция отгружается для кулинарий «Ленты» и «Ашана», но в Metro можно будет купить готовую упаковку замороженных фрикаделек, как раньше в IKEA, рассказал представитель компании-переработчика.

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Как уточняет РИА Новости, группа «Черкизово» была единственным производителем фрикаделек для IKEA. Они производились на одной из площадок ООО «ПИТ-Продукт» в промзоне Горелово Ломоносовского района Ленинградской области.

О возвращении на российский рынок, полюбившихся многим посетителям магазинов IKEA, свиных рулек – не сообщается.

Проведённый ранее соцопрос показал, что граждане России сочли наибольшей потерей среди ушедших с отечественного рынка заграничных брендов торговую сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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