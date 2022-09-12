Россияне больше всего жалеют об IKEA среди ушедших брендов
Граждане России сочли наибольшей потерей среди ушедших с отечественного рынка заграничных брендов торговую сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Это показал опрос, проведённый финансовой интернет-платформой Webbankir.
Среди принявших участие в исследовании, 44,1% сообщили, что вообще не жалеют об уходе каких-либо брендов. На IKEA в качестве такого разочарования указали 27,2% опрошенных. Среди других известных брендов, чей уход вызывает воспринимается негативно, названы Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%), McDonald’s (8,9%).
Что касается потери в группах товаров, то здесь лидируют автомобили и запчасти к ним. Почти 37% респондентов выразил своё разочарование по этому поводу. Далее следуют лекарства (28,4%), бытовая техника и электроника (22,3%).
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