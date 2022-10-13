СМИ: IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников
Шведская компания по производству мебели и предметов быта IKEA провела массовое увольнение сотрудников в России, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на главу INGKA Group Йеспера Бродина.
По его словам, 2022 год стал трудным для компании из-за инфляции и прекращения деятельности в РФ, поэтому было принято решение уволить 10 тысяч российских сотрудников. Всего в России в IKEA трудились 12 тысяч человек.
Ранее финансовая интернет-платформа Webbankir провела опрос и выяснила, что россияне сочли наибольшей потерей среди ушедших с отечественного рынка заграничных брендов торговую сеть IKEA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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