СМИ: IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников

По его словам, 2022 год стал трудным для компании из-за инфляции и прекращения деятельности в РФ, поэтому было принято решение уволить 10 тысяч российских сотрудников. Всего в России в IKEA трудились 12 тысяч человек.

Ранее финансовая интернет-платформа Webbankir провела опрос и выяснила, что россияне сочли наибольшей потерей среди ушедших с отечественного рынка заграничных брендов торговую сеть IKEA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».