Французский журналист заявил о впечатляющих масштабах восстановления Мариуполя

По его словам, по прибытии в город он поразился масштабами строительства. Он отметил дорожную инфраструктуру, новые и красочные здания, отели.

Как указал журналист, суть восстановления Мариуполя — стать морским курортом на берегу Азовского моря.

Ранее мэр Мариуполя заявил, что город восстановят в течение трех лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

