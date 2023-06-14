Французский журналист заявил о впечатляющих масштабах восстановления Мариуполя

Журналист Radio France Сильвен Тронше из Франции сообщил о впечатляющих масштабах строительства в восстанавливаемом Мариуполе.

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По его словам, по прибытии в город он поразился масштабами строительства. Он отметил дорожную инфраструктуру, новые и красочные здания, отели.

Как указал журналист, суть восстановления Мариуполя — стать морским курортом на берегу Азовского моря.

Ранее мэр Мариуполя заявил, что город восстановят в течение трех лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Нвоости
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