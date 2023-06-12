Мэр Мариуполя заявил, что город восстановят в течение трех лет

По словам градоначальника, 2023 год будет «ударный».

«Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — отметил Моргун.

Как указал мэр, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. К федеральной программе восстановления Мариуполя подключены 16 российских регионов, пишет RT. В работах по строительству задействованы 25 тысяч человек.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что аэропорт Мариуполя запустят после восстановления в течение 2024–2025 годов, напоминает телеканал «360».

