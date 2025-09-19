Роскомнадзор будет получать до 15 млрд рублей в год со сбора за рекламу в Сети

Роскомнадзор ожидает получения до 15 млрд рублей в год со сбора за распространение интернет-рекламы. Об этом рассказал руководитель федеральной службы Андрей Липов в интервью «Известиям».

Он напомнил, что с текущего года действует сбор с распространения рекламы в интернете в размере 3%.

«По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за второй квартал... сбор пополнил казну почти на 4 миллиарда рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12-15 миллиардов рублей ежегодно», — рассказал Липов.

Глава Роскомнадзора также напомнил, что ведомство взимает сбор за использование радиочастотного спектра. Служба «профицитная для государства» по всем показателям: за прошлый год ее доходы составили 43,2 млрд рублей, как ожидается, в этом году они достигнут 46 млрд.

Ранее Роскомнадзор отчитался о блокировке 56 тысяч интернет-страниц, содержащих экстремистские материалы.

