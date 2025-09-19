В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
19 сентября 202509:03
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали на севере Чили. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Как сообщили специалисты, толчки произошли в 04.55 UTC (07.55 мск) в 107 километрах восточнее города Альто-Осписио. Очаг землетрясения находился на глубине 89 км.
Данных о возможных жертвах или разрушениях после сейсмособытия не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов Камчатки, была объявлена угроза цунами, пишет 360.ru.
