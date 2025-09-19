В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Женщина пострадала в результате атаки беспилотника в Белгородской области Подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи задержали в Новосибирске Роскомнадзор удалил более 210 тыс материалов противоправного контента из Telegram с начала года Ozon с 1 октября повысит тарифы для продавцов на логистику для части товаров Угроза цунами для побережья Камчатского края миновала