Глава Минтранса назвал сроки запуска аэропорта Мариуполя
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что аэропорт Мариуполь планируется запустить в 2024-2025 годах, сообщает РИА Новости.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он уточнил, что задействовать воздушную гавань планируется в случае, если позволит обстановка.
«В наше общее развитие также попадают пять аэропортов – это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье... начнём с Мариуполя... Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения», - отметил министр.
Он добавил, что в настоящее время идёт подготовка проектно-сметной документации.
Ранеке врио губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что порт Мариуполя может быть включен в грузовое сообщение России в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru