Глава Минтранса назвал сроки запуска аэропорта Мариуполя

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он уточнил, что задействовать воздушную гавань планируется в случае, если позволит обстановка.

«В наше общее развитие также попадают пять аэропортов – это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье... начнём с Мариуполя... Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения», - отметил министр.

Он добавил, что в настоящее время идёт подготовка проектно-сметной документации.

Ранеке врио губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что порт Мариуполя может быть включен в грузовое сообщение России в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».