При атаках украинских БПЛА в Белгородской области пострадали два человека

Одна женщина и боец подразделения «Орлан» пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино при выполнении служебных задач от удара дрона наш боец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавший был доставлен в больницу, ему оказывают помощь.

Кроме того, в селе Грузское Борисовского района мирная жительница пострадала при ударе FPV-беспилотника на многоквартирный дом. Женщина обратилась в белгородскую больницу №2, у нее выявили баротравму. Пострадавшей оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Шебекине мужчина погиб при налете БПЛА на автомобиль, пишет 360.ru.

