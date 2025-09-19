При атаках украинских БПЛА в Белгородской области пострадали два человека
Одна женщина и боец подразделения «Орлан» пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино при выполнении служебных задач от удара дрона наш боец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки», — написал губернатор в Telegram-канале.
Пострадавший был доставлен в больницу, ему оказывают помощь.
Кроме того, в селе Грузское Борисовского района мирная жительница пострадала при ударе FPV-беспилотника на многоквартирный дом. Женщина обратилась в белгородскую больницу №2, у нее выявили баротравму. Пострадавшей оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Ранее в Шебекине мужчина погиб при налете БПЛА на автомобиль, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru