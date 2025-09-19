СМИ: Трамп остановил военную помощь Тайваню на $400 млн
Американский лидер Дональд Трамп не одобрил поставки военной помощи Тайваню на сумму около $400 млн. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.
По данным издания, в Вашингтоне приняли такое решение, так как стремятся заключить торговое соглашение с Китаем. В целом администрация Трампа хочет смягчить отношения с Пекином. Также США не готовы оказывать помощь безвозмездно, это доказала ситуация с поставками вооружений Украине.
Как сообщил представитель Белого дома, решение об отказе от военных поставок Тайваню не окончательное, его могут пересмотреть.
Между тем на Западе допустили, что в ближайшие пять лет на острове может вспыхнуть военный конфликт, китайские военные якобы могут попытаться взять Тайвань силовым путем, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Афганистане заявили о невозможности военного присутствия США
- В Польше рассказали об обнаружении, предположительно, обломков ракеты
- Имя «для красоты»: Россияне перенесут «на ногах» штамм COVID-19 «Нимбус»
- Сбор мазута у берегов Анапы полностью завершен
- СМИ: Трамп остановил военную помощь Тайваню на $400 млн
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Роскомнадзор будет получать до 15 млрд рублей в год со сбора за рекламу в Сети
- При атаках украинских БПЛА в Белгородской области пострадали два человека
- В ISU высказались о возможности участия российских фигуристов в турнирах
- Депутат Делягин поспорил с Силуановым о «разгильдяях» в экономике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru