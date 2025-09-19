СМИ: Трамп остановил военную помощь Тайваню на $400 млн

Американский лидер Дональд Трамп не одобрил поставки военной помощи Тайваню на сумму около $400 млн. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.

По данным издания, в Вашингтоне приняли такое решение, так как стремятся заключить торговое соглашение с Китаем. В целом администрация Трампа хочет смягчить отношения с Пекином. Также США не готовы оказывать помощь безвозмездно, это доказала ситуация с поставками вооружений Украине.

Как сообщил представитель Белого дома, решение об отказе от военных поставок Тайваню не окончательное, его могут пересмотреть.

Между тем на Западе допустили, что в ближайшие пять лет на острове может вспыхнуть военный конфликт, китайские военные якобы могут попытаться взять Тайвань силовым путем, пишет 360.ru.

