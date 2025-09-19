Сбор мазута у берегов Анапы полностью завершен
Сбор осевшего мазута со дна моря в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района полностью завершили. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«С 10 по 17 сентября водолазы у причала в п. Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами... За весь период специалисты совершили 21 591 погружений и собрали 22 451 мешок с мазутом», - указали в ведомстве.
Их общий вес превысил 2 тысячи тонн.
Очистку вели на 19 участках, расстояние между крайними местами работ составило почти 14 км. Осевший мазут собирали в прибрежных зонах Анапы, Джемете, Витязеве, Веселовки, Волны и Артющенко.
Ранее в Анапе завершили сбор мазута с морского дна, где сохранялся защитный вал, пишет 360.ru.
