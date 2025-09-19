В ISU высказались о возможности участия российских фигуристов в турнирах

Полноценный допуск спортсменов из России к международным турнирам по фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку будут обсуждать лишь после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель.

Он подчеркнул, что объединение допустило атлетов только на олимпийскую квалификацию.

«Мы надеемся, что скоро будет достигнут мир, и нам не понадобится дискуссия на этот счет», — указал глава ISU, отвечая на вопрос о возможном полноценном допуске россиян до международных соревнований.

Ранее спортсменам из РФ разрешили участвовать в олимпийском квалификационном турнире по фигурному катанию, который пройдет в Китае 18-21 сентября. При этом ISU запретил поднимать или вывешивать флаги России «ни в одном месте проведения соревнований», пишет Ura.ru.

