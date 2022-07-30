Французский волонтер раскрыл инсценировку в Буче

В киевском пригороде Буче писатель видел, как военные Вооруженных сил Украины подготавливали инсценировку массовых убийств мирного населения, а также пытали российских военных. Речь идет об инциденте на севере Бучи в одном из ангаров в первых числах апреля, когда населенный пункт уже несколько дней находился под контролем ВСУ. По словам Боке, боевики нацбатальона «Азов», против которых в России возбуждены уголовные дела, расстреливали в первую очередь офицеров – в голову, также стреляли по конечностям.

«Мне приходилось много притворяться, чтобы не показывать свое мнение и свои эмоции и в первую очередь не показать свое несогласие с их мнением. Несогласие с их нацистской идеологией, особенно, когда они высказывали свое отношение к евреям и людям с темным цветом кожи, потому что это были очень жестокие заявления. И в первую очередь я говорю о ненависти к русским, потому что они... называют вас "русскими псами". И для всех этих военных, для военнослужащих из батальона "Азов" главная задача, как они всегда мне говорили, - это пытать и убивать "русских псов". Меня как бывшего военного это удивило. Потому что во всем прослеживалось, что их основная цель - это пытать и убивать "русских псов", при этом они даже не говорили об освобождении своего населения», - рассказал Боке.

По словам бывшего военного, в начале апреля он видел, как украинские боевики подготовили провокацию, чтобы обвинить российских военных в массовых убийствах мирного населения в Буче.

«Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», - пояснил он.

Также Боке заявил, что после обнародования фактов о преступлениях киевского режима ему начали поступать угрозы физической расправы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что информация о массовой гибели мирных жителей в украинской Буче - такой же фейк, как был с химоружием в Сирии. Об этом глава государства заявил в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко, проходящей на космодроме «Восточный».

