Французский концерн Pernod Ricard прекратил экспорт алкоголя в Россию

В течение нескольких месяцев прекратятся поставки в Россию таких напитков, как Jameson, Absolut, Olmeca, Ararat, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Chivas Regal.

Накануне стало известно, что в первом квартале 2023 года поставки российской водки за рубеж упали почти на 80%. Эксперты связали резкое ухудшение показателей экспорта водки с санкциями. На российскую алкогольную отрасль повлияли потери рынков США, Канады и Евросоюза. На этих импортеров приходилось до трети поставок.

Крупнейшим мировым импортером российской водки в 2022 году стал Израиль, передает «Радиоточка НСН».

