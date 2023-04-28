СМИ: экспорт российской водки упал на 80% из-за санкций
В первом квартале 2023 года поставки российской водки за рубеж упали почти на 80%, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на непубличные данные Федеральной таможенной службы.
В денежном выражении экспорт снизился на 76,8% и составил $6,33 миллиона.
Эксперты связали резкое ухудшение показателей экспорта водки с санкциями. На российскую алкогольную отрасль повлияли потери рынков США, Канады и Евросоюза. На этих импортеров приходилось до трети поставок.
Евросоюз и США запретили ввоз водки из РФ в 2022 году. В феврале 2023-го аналогичное ограничение ввела Канада.
Крупнейшим мировым импортером российской водки в 2022 году стал Израиль, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru