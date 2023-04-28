СМИ: экспорт российской водки упал на 80% из-за санкций

В денежном выражении экспорт снизился на 76,8% и составил $6,33 миллиона.

Эксперты связали резкое ухудшение показателей экспорта водки с санкциями. На российскую алкогольную отрасль повлияли потери рынков США, Канады и Евросоюза. На этих импортеров приходилось до трети поставок.

Евросоюз и США запретили ввоз водки из РФ в 2022 году. В феврале 2023-го аналогичное ограничение ввела Канада.

Крупнейшим мировым импортером российской водки в 2022 году стал Израиль, передает «Радиоточка НСН».

