Франция и Британия фиксируют рекордное число заразившихся COVID- 19 за сутки

По словам специалистов агентства, это самый высокий показатель суточного прироста зараженных после отмены карантина в республике в середине мая. До этого наибольшее число инфицированных за сутки - 16 096 - было зафиксировано 24 сентября. При этом в пятницу власти сообщали о чуть более 12 тыс. зараженных коронавирусом за сутки.

Рекордный суточный рост количества выявленных зараженных зафиксировано в Великобритании. Новый показатель установлен на отметке 12 872 инфицированных, сообщается на сайте правительственной информации.

Прирост дали неучтенные случаи, которые не подсчитали «из-за технических проблем, к настоящему моменту уже решенных, в период с 24 сентября по 1 октября». За последние 24 часа в Великобритании были выявлены 49 летальных исходов, всего из-за коронавируса в королевстве умерли 42 317 человек.

Напомним, в Великобритании премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Они будут действовать полгода и связаны с ограничением времени работы баров, пабов и ресторанов, правил ношения защитных масок и проведения общественных мероприятий. Жителям страны рекомендовали вернуться к работе из дома.

Ранее юрист, председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков предположил в интервью НСН, что российские власти будут строго отслеживать исполнение распоряжения.

«Как будет действовать и исполняться это распоряжение, мы можем предполагать, основываясь на опыте контроля еще весной масочного режима, социальной дистанции. Как я понимаю, такие финансовые взыскания для предприятий пока не вводились, соответственно нет правоприменительной практики. Но, исходя из предыдущего опыта, отмечу, что штрафы были значительными, контролировалось все довольно строго. А в данном случае речь идет о юридических лицах, и суммы штрафов весьма внушительные», - отметил собеседник НСН.

