Франция и Британия фиксируют рекордное число заразившихся COVID- 19 за сутки
Около 17 тыс. человек во Франции заразились коронавирусной инфеекцией за минувшие сутки. Всего заболевших в стране 606 625, сообщает агентство Sante publique France, подведомственное министерству здравоохранения.
«16 972 случая инфицирования зарегистрированы во Франции за последние 24 часа», - отметили в ведомстве.
По словам специалистов агентства, это самый высокий показатель суточного прироста зараженных после отмены карантина в республике в середине мая. До этого наибольшее число инфицированных за сутки - 16 096 - было зафиксировано 24 сентября. При этом в пятницу власти сообщали о чуть более 12 тыс. зараженных коронавирусом за сутки.
Рекордный суточный рост количества выявленных зараженных зафиксировано в Великобритании. Новый показатель установлен на отметке 12 872 инфицированных, сообщается на сайте правительственной информации.
Прирост дали неучтенные случаи, которые не подсчитали «из-за технических проблем, к настоящему моменту уже решенных, в период с 24 сентября по 1 октября». За последние 24 часа в Великобритании были выявлены 49 летальных исходов, всего из-за коронавируса в королевстве умерли 42 317 человек.
Напомним, в Великобритании премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Они будут действовать полгода и связаны с ограничением времени работы баров, пабов и ресторанов, правил ношения защитных масок и проведения общественных мероприятий. Жителям страны рекомендовали вернуться к работе из дома.
Ранее юрист, председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков предположил в интервью НСН, что российские власти будут строго отслеживать исполнение распоряжения.
«Как будет действовать и исполняться это распоряжение, мы можем предполагать, основываясь на опыте контроля еще весной масочного режима, социальной дистанции. Как я понимаю, такие финансовые взыскания для предприятий пока не вводились, соответственно нет правоприменительной практики. Но, исходя из предыдущего опыта, отмечу, что штрафы были значительными, контролировалось все довольно строго. А в данном случае речь идет о юридических лицах, и суммы штрафов весьма внушительные», - отметил собеседник НСН.
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