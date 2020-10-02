«Штрафы внушительные»: Юристы о строгом контроле за переходом на «удалёнку»
Председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» в интервью НСН предложил отталкиваться от того, как правоохранительные органы контролировали соблюдение масочного режима.
Столичные компании и предприятия, которые, несмотря на указ мэра, не переведут на удаленку 30% работников, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков. При определённых обстоятельствах сумма штрафа может достигать миллиона рублей. Также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Юрист, председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков предположил в интервью НСН, что власти будут строго отслеживать исполнение распоряжения.
«Как будет действовать и исполняться это распоряжение, мы можем предполагать, основываясь на опыте контроля еще весной масочного режима, социальной дистанции. Как я понимаю, такие финансовые взыскания для предприятий пока не вводились, соответственно нет правоприменительной практики. Но, исходя из предыдущего опыта, отмечу, что штрафы были значительными, контролировалось все довольно строго. А в данном случае речь идет о юридических лицах, и суммы штрафов весьма внушительные», - отметил собеседник НСН.
Заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов пояснил, что от общего количества работающих в Москве треть составит около 2,5 миллионов человек. Если исключить из этого количества сотрудников промышленности, общепита и сферы услуг, где нельзя сократить число сотрудников, то перейти в режим удаленной работы должны порядка 1,8-2 миллионов человек.
Добавим, половина сотрудников столичного правительства переходит на удаленную работу с начала недели.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 412 / сут.
Умерли
21 077+186 / сут.
Выздоровели
970 тыс.+6 054 / сут.
- Украина попросит Россию выдать «изменника» Януковича
- Рошаль отреагировал на обвинения Навального в адрес омских врачей
- Телеграм лечит Трампа и Навального
- Жительница Екатеринбурга сменила отчество на матчество
- Глава Минздрава назвал ключевой аспект борьбы с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru