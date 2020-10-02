«Штрафы внушительные»: Юристы о строгом контроле за переходом на «удалёнку»

Столичные компании и предприятия, которые, несмотря на указ мэра, не переведут на удаленку 30% работников, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков. При определённых обстоятельствах сумма штрафа может достигать миллиона рублей. Также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Юрист, председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков предположил в интервью НСН, что власти будут строго отслеживать исполнение распоряжения.

«Как будет действовать и исполняться это распоряжение, мы можем предполагать, основываясь на опыте контроля еще весной масочного режима, социальной дистанции. Как я понимаю, такие финансовые взыскания для предприятий пока не вводились, соответственно нет правоприменительной практики. Но, исходя из предыдущего опыта, отмечу, что штрафы были значительными, контролировалось все довольно строго. А в данном случае речь идет о юридических лицах, и суммы штрафов весьма внушительные», - отметил собеседник НСН.