«Форменное безобразие»: В Крыму обвинили Кремль в вывозе скифского золота на Украину
Федеральные чиновники оставили крымские музеи воевать один на один с Украиной, заявил Александр Молохов.
Федеральные чиновники практически ничего не сделали для того, чтобы скифское золото осталось в собственности России, заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Следственный комитет РФ 19 января начал доследственную проверку из-за хищения принадлежащей четырем музеям Крыма коллекции скифского золота. Следователям предстоит выяснить, кто причастен к ее вывозу и все ли было сделано для ее своевременного возвращения.
«К сожалению, этого абсолютно недостаточно. До 26 января этого года должна быть подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов по поводу тех решений, которые были приняты голландскими судами о возвращении скифского золота на Украину. По моей информации, такая жалоба готовится только от имени четырех крымских музеев. Управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры выступило против того, чтобы еще одна жалоба была подана именно от России. Глава республики и рабочая группа по международно-правовым вопросам в конце прошлого года выступали с инициативой, чтобы жалоба была подана именно от России. Недопустимо оставлять крымские музеи один на один в этом споре», - сказал Молохов.
По его словам, скифское золото является неотъемлемой частью музейного фонда России. Молохов подчеркнул, что российские чиновники сделали далеко не все, чтобы оформить это надлежащим образом.
«Есть документы и переписки между чиновниками Минкультуры России и чиновниками Крыма. По ним видно, что было сделано не все. Эти факты проверяются. Сотрудники крымских музеев здесь ни при чем, они рядовые исполнители. Они не принимали никаких решений по этому поводу. А к чиновникам в Москве должны быть вопросы. Все ли были приняты меры для того, чтобы вернуть золото в 2014 году, и все ли было надлежащим образом оформлено. Почему в течение семи лет Россия отстранилась от участия в процессе? Почему семь лет судились за крымское золото только музеи Крыма? Это главный вопрос. У семи нянек дитя без глаза. Сначала за этот вопрос отвечал Минкульт, потом Минюст, сейчас Генпрокуратура. А в итоге крымские музеи один на один воюют с Украиной. Это же форменное безобразие. На мой взгляд, некоторые наши чиновники привыкли на двух стульях сидеть, у них все хорошо. Дети учатся за границей, активы тоже за границей. Может быть, поэтому у них нет желания защищать интересы России как следует, как положено. Я думаю, что настала пора им ответить за то, что они совершали все восемь лет по истории со скифским золотом», - резюмировал Молохов.
Коллекцию из почти двух тысяч артефактов из четырех крымских музеев вывезли в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. После воссоединения полуострова с Россией права на коллекцию заявил Киев. Тогда Амстердам принял решение не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В конце 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Представители Крыма обжаловали это решение. Позднее апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове.
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