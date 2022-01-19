Следственный комитет начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота

«Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — цитирует Молохова ТАСС.

По словам замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам, в 2014 году экс-чиновники Минкультуры РФ и их коллеги из Крыма подписывали документы о передаче коллекции в состав музейного фонда России, однако это не было сделано своевременно. Молохов подчеркнул, что чиновники «должны были организовать передачу, оформление этой коллекции в музейный фонд нашей страны».

Ранее Апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче скифского золота в собственность Украины. Разбирательства по этому делу продолжались несколько лет. В России назвали постановление суда политически мотивированным. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина подключить Генпрокуратуру к судебному процессу о скифском золоте, пишет RT.

