Следственный комитет начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота
Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по факту хищения принадлежащей четырем музеям Крыма коллекции скифского золота. Об этом заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
«Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — цитирует Молохова ТАСС.
По словам замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам, в 2014 году экс-чиновники Минкультуры РФ и их коллеги из Крыма подписывали документы о передаче коллекции в состав музейного фонда России, однако это не было сделано своевременно. Молохов подчеркнул, что чиновники «должны были организовать передачу, оформление этой коллекции в музейный фонд нашей страны».
Ранее Апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче скифского золота в собственность Украины. Разбирательства по этому делу продолжались несколько лет. В России назвали постановление суда политически мотивированным. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина подключить Генпрокуратуру к судебному процессу о скифском золоте, пишет RT.
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