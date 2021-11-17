Один против Украины: Россию призвали поддержать Крым в деле о скифском золоте

Жалоба в Верховный суд Нидерландов об обжаловании решения суда о передаче скифского золота Украине должна быть подана Россией непосредственно от государства – Крым не должен разбираться с Украиной один на один, заявил руководитель международной ассоциации «Таврида» со штаб-квартирой в Брюсселе Александр Молохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее сообщалось, что власти Крыма намерены обжаловать вердикт апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Коллекцию из почти двух тысяч артефактов вывезли в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, после чего статус Крыма поменялся с украинского на российский.