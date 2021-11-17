Один против Украины: Россию призвали поддержать Крым в деле о скифском золоте
Шансы на успешный исход дела увеличатся, если жалоба будет подана не только от крымских музеев, заявил Александр Молохов.
Жалоба в Верховный суд Нидерландов об обжаловании решения суда о передаче скифского золота Украине должна быть подана Россией непосредственно от государства – Крым не должен разбираться с Украиной один на один, заявил руководитель международной ассоциации «Таврида» со штаб-квартирой в Брюсселе Александр Молохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что власти Крыма намерены обжаловать вердикт апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Коллекцию из почти двух тысяч артефактов вывезли в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, после чего статус Крыма поменялся с украинского на российский.
«Мое мнение, что шансы на успешный исход дела по скифскому золоту увеличатся только в том случае, если жалоба будет подана не только от крымских музеев. Самое главное, жалоба должна быть подана непосредственно от государства Российская Федерация, которое не было привлечено к участию в этот процесс, несмотря на то, что эта коллекция скифского золота является неотъемлемой частью музейного фонда Российской Федерации и государственной собственностью нашей страны. На основании того, что собственник спорного имущества не был привлечен к участию в деле, эти отрицательные для нашей страны решения (о передаче скифского золота Украине) могут быть отменены. Пока далеко не все согласны с тем, что Россия должна подавать такую жалобу, и меня удивляет, что тем самым Россия оставляет Крым один на один с Украиной», - сказал Молохов.
С его точки зрения, возвращение артефактов в Крым было бы справедливо ,в первую очередь, в аспекте музейных отношений.
«Прежде всего, для музейщиков это означало бы, что восторжествовал принцип нерушимости музейных коллекций. Потому что, безусловно, коллекция должна находиться там, где ее нашли, где она собиралась, откуда она передавалась для проведения выставок заграницей», - сказал Молохов.
Руководитель «Тавриды» подчеркнул, что если бы базовый принцип межмузейного обмена соблюдался, это послужило бы нормализации отношений между Россией и Нидерландами.
«На сегодня вообще сотрудничество межмузейное, сотрудничество в культурной сфере оказалось под угрозой из-за дела скифского золота. И не только между Россией и Голландией. Можно было бы, вполне не предрешая, не рассуждая о том, кому принадлежит Крым, передать спокойно коллекцию крымским музеям, но этого, к сожалению, не произошло», - заключил Молохов.
Ранее директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», заместитель начальника Альминской экспедиции Юрий Зайцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае со скифским золотом современный принцип хранения коллекций уничтожен на корню.
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