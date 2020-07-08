Формат школьных линеек 1 сентября изменится из-за COVID-19

Школьные линейки, которые проводятся 1 сентября, в этом году пройдут не в традиционном формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС. Однако при этом он не уточнил, в каком именно формате пройдёт праздник, но сделал акцент на том, что учебный год начнётся с учётом всех требований безопасности.

Кроме того, Сергей Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения не собирается отказываться от очного формата обучения, отмечает Ura.ru.