Формат школьных линеек 1 сентября изменится из-за COVID-19
Школьные линейки, которые проводятся 1 сентября, в этом году пройдут не в традиционном формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет ТАСС. Однако при этом он не уточнил, в каком именно формате пройдёт праздник, но сделал акцент на том, что учебный год начнётся с учётом всех требований безопасности.
Кроме того, Сергей Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения не собирается отказываться от очного формата обучения, отмечает Ura.ru.
Между тем, ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН рассказал про новый законопроект о дистанционном обучении, который находится на рассмотрении в Госдуме.
«Нами подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, касающийся школ. Согласно законопроекту, дистанционное обучение в рабочих условиях должно вводиться на добровольной основе. Во избежание злоупотреблений и чтобы успокоить тех, кто подозревает правительство в желании разогнать учителей и оставить только компьютеры, мы это положение четко прописываем в законопроекте», - заявил депутат.
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