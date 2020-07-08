В школах РФ могут ввести уроки семейных ценностей

В образовательных программах российских школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений могут появиться уроки семейных ценностей. С таким предложением выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова, пишет РИА Новости. Она подчеркнула, что молодые люди вступают в брак, но нередко сохранить его у многих не получается. И тут, по словам Кузнецовой, на помощь должна прийти школа. Она выступила за прививание семейных ценностей со школьной скамьи, чтобы формировалась мода на большую сплоченную семью, пишет РЕН ТВ.

Как отметила детский омбудсмен, в прошлом году на 900 тысяч браков пришлось около 600 тысяч разводов. Примечательно, что на протяжении последних трех лет эта тенденция почти не меняется.

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К слову, в сентябре прошлого года НСН писала, что по итогам всероссийской акции «Безопасность детства» определились регионы РФ, где минувшим летом пострадало наибольшее и наименьшее число несовершеннолетних. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что в «красной» зоне оказались Московская, Орловская, Новосибирская и Курганская области, а также Республика Алтай. В «зеленую» попали — Белгородская и Пензенская области, а также Северная Осетия — Алания и Ханты-Мансийский автономный округ.

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ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
ТЕГИ:ОбразованиеАнна КузнецоваШкола
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