В школах РФ могут ввести уроки семейных ценностей

В образовательных программах российских школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений могут появиться уроки семейных ценностей. С таким предложением выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова, пишет РИА Новости. Она подчеркнула, что молодые люди вступают в брак, но нередко сохранить его у многих не получается. И тут, по словам Кузнецовой, на помощь должна прийти школа. Она выступила за прививание семейных ценностей со школьной скамьи, чтобы формировалась мода на большую сплоченную семью, пишет РЕН ТВ.

Как отметила детский омбудсмен, в прошлом году на 900 тысяч браков пришлось около 600 тысяч разводов. Примечательно, что на протяжении последних трех лет эта тенденция почти не меняется.