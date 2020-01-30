Экс-полицейский настаивает на виновности Голунова

Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ Управления внутренних дел по Западному административному округу столицы РФ Игорь Ляховец настаивает, что у полиции имелись доказательства вины журналиста Ивана Голунова по делу о запрещённых веществах, передает ТАСС.

Ляховец заявил это в Басманном районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте. По словам бывшего полицейского начальника, то, что Голунов оказался в итоге на свободе, не заслуга журналиста. Кроме того, по мнению обвиняемого, его с бывшими коллегами задержали из-за того, что дело приобрело политическую окраску.

Ранее суд уже принял решение об аресте двух бывших сотрудников полиции из пяти, проходящих обвиняемыми по делу Голунова. По версии Следственного комитета, они сами купили наркотики, которые затем подбросили Голунову.

