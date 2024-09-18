«Формальная мера!»: Учителя не поддержали ограничение числа иностранцев в школах

Ограничение в школах числа детей иностранцев – это странная и формальная мера, которая говорит о том, что в Минпросвещения не хотят заниматься проблемой обучения школьников со слабым знанием русского языка, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

В Минпросвещения России рекомендовали ограничивать в школах количество детей иностранцев, которые плохо знают русский язык. В ведомстве считают, что в классе не должно быть больше трех детей, плохо владеющих русским языком. Инициативу поддержала Министерство просвещения. Луховицкий идею не поддержал.