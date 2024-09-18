«Формальная мера!»: Учителя не поддержали ограничение числа иностранцев в школах
Всеволод Луховицкий заявил НСН, что необходимо готовить учителей, которые будут обучать детей со слабым знанием русского, а также больше платить таким специалистам.
Ограничение в школах числа детей иностранцев – это странная и формальная мера, которая говорит о том, что в Минпросвещения не хотят заниматься проблемой обучения школьников со слабым знанием русского языка, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
В Минпросвещения России рекомендовали ограничивать в школах количество детей иностранцев, которые плохо знают русский язык. В ведомстве считают, что в классе не должно быть больше трех детей, плохо владеющих русским языком. Инициативу поддержала Министерство просвещения. Луховицкий идею не поддержал.
«Если человек на законных основаниях находится на территории России, отказать ребенку в обучении нельзя. Возможно, схема будет такая, что родители должны будут обращаться в муниципальное или региональное управление, которые все равно обязаны будут их ребенка направить в школу. Пытаются сделать так, чтобы это было равномерно. Но почему именно три, а не пять? Вместо того чтобы готовить специальные педагогические кадры для работы с детьми, которые слабо знают русский язык, министерство решается на формальную и очень странную меру. Я не знаю, как это будет работать», - предупредил он.
В связи с этим Луховицкий призвал заняться финансированием этого вопроса, готовить специальные кадры и платить им больше.
«Сегодня у нас есть курсы для таких преподавателей. Но пока что это достаточно редкая специальность. Такие преподаватели себя высоко ценят и не придут работать в школу при перегруженности и небольшой зарплате. Всегда действуют экономические стимулы. Если государство хочет, чтобы работали с детьми, которые плохо знают русский язык, надо выделить на это финансирование», - отметил собеседник НСН.
В России 53% детей мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школах, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Попытка захвата!»: Бакальчук заявила о трех пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries
- Начальник автобронетанковой службы ЦВО Путилов задержан по делу о взятке
- Владислав Бакальчук рассказал о нападении на него у офиса Wildberries
- Queen переиздаст свой дебютный альбом Queen I
- ВС России поразили объекты энергетики и аэродромы на Украине
- Внук Пугачевой Никита Пресняков развелся после семи лет брака
- Захарова: Нужно подождать реакции Запада на кибератаку с пейджерами в Ливане
- Восемь школ Саратовской области перевели на карантин из-за гриппа и ОРВИ
- Умер лучший футболист чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи
- Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 2060 бойцов в зоне спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru