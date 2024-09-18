Минпросвещения порекомендовало ограничить число детей иностранцев в школах

В ведомстве считают, что в классе не должно быть больше трех детей, плохо владеющих русским языком. Инициативу поддержала Министерство просвещения. Отмечается, что данная мера будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в социум России.

Ранее в Госдуме призвали обязать мигрантов платить за детсады, школы и техникумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

