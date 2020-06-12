ФОМС: Кому необходима госпитализация при COVID-19

«Люди, у которых выявлен COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире или с лицами старше 65 лет/входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы», - уточняет «Российская газета».

Температура 38,5 градусов в течение трех дней, насыщение крови кислородом менее 95 процентов, признаки пневмонии и поражение легких свыше 25 процентов – основание для госпитализации в стационар любого взрослого.

Особый порядок госпитализации предусмотрен для детей до 18 лет. Если у ребенка температура на протяжении пяти дней выше 38 градусов или в день обращения более 39 градусов, кровь насыщена кислородом менее 95 процентов, есть признаки тахикардии, одышки, дыхательной недостаточности в целом, а также апноэ, геморрагической сыпи, его необходимо направить на лечение в стационар. Кроме того, детей госпитализируют при наличии тяжелых фоновых заболеваний или если ребенок проживает вместе с входящими в группу риска родственниками.

Ранее НСН сообщила, что на сайте стопкоронавирус.рф опубликована карта выхода из режима самоизоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса. Большинство регионов, по данным карты, проходят первый этап отмены ограничений, когда разрешены прогулки и занятия спортом на улице, открыты небольшие магазины и центры услуг.

