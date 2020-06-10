Инфекционист назвала причины сравнительно низкой смертности от коронавируса в Москве
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН в эфире НСН объяснила, почему в Москве от коронавируса умерло меньше людей, чем в других городах.
Смертность от коронавирусной инфекции в российской столице ниже, чем в других мегаполисах мира. По предварительным подсчётам, в общей сложности в Москве скончались порядка 5260 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом рассказал журналистам мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на летальные случаи, связанные с заболеванием COVID-19, пришлось 92% всей избыточной смертности в мае.
Градоначальник напомнил, что пик заболеваемости пришёлся на конец апреля - начало мая. Однако в Москве всё происходило в достаточной степени сглажено в отличие от некоторых городов мира, где ситуация порой приобретала черты настоящей гуманитарной катастрофы.
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в эфире НСН объяснила, почему в Москве от коронавируса умерло меньше людей, чем в других городах.
«Я думаю, что эти цифры объективны. В Москве гораздо лучше показатели по тяжелым случаям и летальности, чем, скажем, в европейских странах, по нескольким причинам. Достаточно рано, как только появились первые сообщения из Китая, что тяжело болеют и умирают пожилые люди, начали проводить противоэпидемические мероприятия. Ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет», - напомнила медик.
Она также указала, что, если посмотреть на средний возраст умерших в Италии, Германии, Великобритании, Соединенных Штатах, то это люди старше даже не 65, а 70 лет.
«И очень большой процент среди них – из-за вспышек в домах престарелых. У нас средняя продолжительность жизни не такая как в Японии или Германии. У нас меньше людей в возрасте повышенного риска и которые проживают вместе», - добавила Кожевникова.
Третьей составляющей сравнительно благополучной ситуации в Москве она назвала уровень столичных специалистов – инфекционистов, эпидемиологов.
«В европейских странах даже нет отдельной специальности «эпидемиология». Плюс реанимация и анестезиология. Специалисты по этим направлениям у нас очень хорошие. По мере того, как накапливался клинический материал, очень быстро менялись рекомендации лечебных мероприятий. Кроме того, люди с тяжелым течением инфекции госпитализировались не в обычные больницы, а в специализированные стационары. Это быстрее и лучше дает эффект. Чем больше пациентов с одной патологией, тем лучше врачи их лечат», - заключила врач.
Отметим, что Сергей Собянин выразил соболезнование родным и близким пациентов, которых не смогли вылечить от коронавируса. По его словам, в июне смертность будет гораздо ниже, поскольку эпидемия пошла на убыль.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
494 тыс.+8 404 / сут.
Умерли
6 358+216 / сут.
Выздоровели
253 тыс.+10 386 / сут.
- В конце июня заработают дворцы Санкт-Петербурга
- Пробки в Москве достигли 9 баллов впервые с начала режима самоизоляции
- СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой
- Путин поддержит Дрозденко на выборах губернатора Ленобласти
- Появилось видео задержания террористов в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru