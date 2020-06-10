Инфекционист назвала причины сравнительно низкой смертности от коронавируса в Москве

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН в эфире НСН объяснила, почему в Москве от коронавируса умерло меньше людей, чем в других городах.



Смертность от коронавирусной инфекции в российской столице ниже, чем в других мегаполисах мира. По предварительным подсчётам, в общей сложности в Москве скончались порядка 5260 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом рассказал журналистам мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на летальные случаи, связанные с заболеванием COVID-19, пришлось 92% всей избыточной смертности в мае.

Градоначальник напомнил, что пик заболеваемости пришёлся на конец апреля - начало мая. Однако в Москве всё происходило в достаточной степени сглажено в отличие от некоторых городов мира, где ситуация порой приобретала черты настоящей гуманитарной катастрофы.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в эфире НСН объяснила, почему в Москве от коронавируса умерло меньше людей, чем в других городах.

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«Я думаю, что эти цифры объективны. В Москве гораздо лучше показатели по тяжелым случаям и летальности, чем, скажем, в европейских странах, по нескольким причинам. Достаточно рано, как только появились первые сообщения из Китая, что тяжело болеют и умирают пожилые люди, начали проводить противоэпидемические мероприятия. Ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет», - напомнила медик.

Она также указала, что, если посмотреть на средний возраст умерших в Италии, Германии, Великобритании, Соединенных Штатах, то это люди старше даже не 65, а 70 лет.

«И очень большой процент среди них – из-за вспышек в домах престарелых. У нас средняя продолжительность жизни не такая как в Японии или Германии. У нас меньше людей в возрасте повышенного риска и которые проживают вместе», - добавила Кожевникова.

Третьей составляющей сравнительно благополучной ситуации в Москве она назвала уровень столичных специалистов – инфекционистов, эпидемиологов.

«В европейских странах даже нет отдельной специальности «эпидемиология». Плюс реанимация и анестезиология. Специалисты по этим направлениям у нас очень хорошие. По мере того, как накапливался клинический материал, очень быстро менялись рекомендации лечебных мероприятий. Кроме того, люди с тяжелым течением инфекции госпитализировались не в обычные больницы, а в специализированные стационары. Это быстрее и лучше дает эффект. Чем больше пациентов с одной патологией, тем лучше врачи их лечат», - заключила врач.

Отметим, что Сергей Собянин выразил соболезнование родным и близким пациентов, которых не смогли вылечить от коронавируса. По его словам, в июне смертность будет гораздо ниже, поскольку эпидемия пошла на убыль.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:КоронавирусСергей СобянинМосква
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