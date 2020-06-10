Инфекционист назвала причины сравнительно низкой смертности от коронавируса в Москве

«Я думаю, что эти цифры объективны. В Москве гораздо лучше показатели по тяжелым случаям и летальности, чем, скажем, в европейских странах, по нескольким причинам. Достаточно рано, как только появились первые сообщения из Китая, что тяжело болеют и умирают пожилые люди, начали проводить противоэпидемические мероприятия. Ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет», - напомнила медик.

Она также указала, что, если посмотреть на средний возраст умерших в Италии, Германии, Великобритании, Соединенных Штатах, то это люди старше даже не 65, а 70 лет.

«И очень большой процент среди них – из-за вспышек в домах престарелых. У нас средняя продолжительность жизни не такая как в Японии или Германии. У нас меньше людей в возрасте повышенного риска и которые проживают вместе», - добавила Кожевникова.

Третьей составляющей сравнительно благополучной ситуации в Москве она назвала уровень столичных специалистов – инфекционистов, эпидемиологов.

«В европейских странах даже нет отдельной специальности «эпидемиология». Плюс реанимация и анестезиология. Специалисты по этим направлениям у нас очень хорошие. По мере того, как накапливался клинический материал, очень быстро менялись рекомендации лечебных мероприятий. Кроме того, люди с тяжелым течением инфекции госпитализировались не в обычные больницы, а в специализированные стационары. Это быстрее и лучше дает эффект. Чем больше пациентов с одной патологией, тем лучше врачи их лечат», - заключила врач.

Отметим, что Сергей Собянин выразил соболезнование родным и близким пациентов, которых не смогли вылечить от коронавируса. По его словам, в июне смертность будет гораздо ниже, поскольку эпидемия пошла на убыль.

