Фоменко: Колоть российской вакциной от коронавируса рано
Актер и телеведущий Николай Фоменко в беседе с НСН оценил решение ученых объединить вакцину от гриппа и COVID-19.
Российские ученые решили разработать объединенную вакцину от коронавируса и гриппа. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова.
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко в эфире НСН предположил, как именно ученые разработают этот препарат.
«Это прорыв, дорогие друзья. Мы первые, как вы знаете, разработали вакцину от коронавируса. И несмотря на то, что у нас такой скачок зараженных, пандемия свирепствует как никогда, сейчас прям страшнее страшного, почему-то до сих пор не укололи всех этой вакциной. Но мне кажется, что колоть нас придуманной вакциной действительно рановато. Ее нужно соединить с вакциной против гриппа. А как это сделать – смешать, но не взбалтывать, как говорил Джеймс Бонд», – сказал он.
Кроме того, Николай Фоменко в эксклюзивном интервью НСН предположил, что будет после одобрения однополых браков со стороны Папы Римского.
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