Фоменко: Колоть российской вакциной от коронавируса рано

«Это прорыв, дорогие друзья. Мы первые, как вы знаете, разработали вакцину от коронавируса. И несмотря на то, что у нас такой скачок зараженных, пандемия свирепствует как никогда, сейчас прям страшнее страшного, почему-то до сих пор не укололи всех этой вакциной. Но мне кажется, что колоть нас придуманной вакциной действительно рановато. Ее нужно соединить с вакциной против гриппа. А как это сделать – смешать, но не взбалтывать, как говорил Джеймс Бонд», – сказал он.

Кроме того, Николай Фоменко в эксклюзивном интервью НСН предположил, что будет после одобрения однополых браков со стороны Папы Римского.

