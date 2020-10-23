«Смешать, но не взбалтывать». Фоменко об объеденной вакцине от гриппа и COVID-19

Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Ученые хотят объединить вакцину от коронавируса и гриппа

Российские ученые решили разработать объединенную вакцину от коронавируса и гриппа. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова.

Николай Фоменко: «Это прорыв, дорогие друзья. Мы первые, как вы знаете, разработали вакцину от коронавируса. И несмотря на то, что у нас такой скачок зараженных, пандемия свирепствует как никогда, сейчас прям страшнее страшного, почему-то до сих пор не укололи всех этой вакциной. Но мне кажется, что колоть нас придуманной вакциной действительно рановато. Ее нужно соединить с вакциной против гриппа. А как это сделать – смешать, но не взбалтывать, как говорил Джеймс Бонд», – вспомнил в эфире НСН Николай Фоменко.

2

Папа Римский одобрил однополые браки

Папа Римский Франциск поддержал легализацию однополых союзов.

Николай Фоменко: «Я полностью на стороне Папы Римского. Конечно же, нужно все легализовать. Я считаю, что любая легализация – это вещь хорошая. Сначала легализуем однополые браки, а потом нужно будет подумать и о животных. Например, может быть, две коровы хотели бы пожениться. Почему мы не даем им такой возможности? Поэтому считаю, что Папа Римский прав, легализация должна быть всего. В конце концов, водка же легализована. Сначала водка, а потом однополые союзы – вот так это и работает. Это мост от одного к другому», – с иронией отметил актер в интервью НСН.

3

В Нидерландах стали обнимать коров для снятия стресса

В Нидерландах появился новый тренд по снятию стресса — люди едут на фермы и обнимают коров. Такую услугу оказывают несколько хозяйств по всей стране.

Николай Фоменко: «Именно об этом и говорил папа римский. Мы же знаем, что Нидерланды – основа всех новых трендов. Они прекрасно относятся и к фауне, и к флоре, и к растениям всяким. Мы все это прекрасно знаем, они молодцы», – сказал он НСН.

4

Пятницу назвали самым трудным днем недели

Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова в интервью радио Sputnik заявила, что пятница является самым трудным днем недели, так как к выходным у человека накапливается усталость за все будние дни, а также недоделанные дела.

Николай Фоменко: «Пятница никогда не приходит одна, она всегда приходит вместе с субботой и воскресеньем. И в итоге пятница, суббота и воскресенье объединены в один день, поэтому самый трудный день на свете – понедельник», – подытожил в разговоре с НСН Николай Фоменко.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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