«Все когда-нибудь умрут». Гинцбург сравнил российскую и западную вакцины

Он также рассказал, чем вакцина центра имени Гамалеи отличается от западной.



«Наш препарат сделан на векторах, основанных на человеческих аденовирусах, а оксфордская вакцина – на векторе обезьяннего происхождения. Суть в том, что человеческие аденовирусы имеют гораздо большую предысторию использования в качестве основы для вакцин. Это более безопасно», - отметил специалист.

Кроме того, Гинцбург заверил, что для опасений по поводу побочных эффектов нет никаких оснований.

«На сегодняшнее утро более 17 тысяч испытуемых в Москве получили первые компоненты вакцины. Кроме того, более 6 тысяч получили как первый, так и второй компоненты. Никаких осложнений не было обнаружено», - подчеркнул ученый.

Специалист также напомнил о давней практике испытания вакцины самими учеными.

«Николай Федорович Гамалея испытывал в свое время на себе вакцину от холеры, и Мечников испытывал не один препарат против различных заболеваний. У нас в институте профессор Шаткин испытывал вакцину против хламидий на себе несколько десятков лет назад. Довольно часто исследователи перед тем, как дать вакцине путевку в жизнь, проверяют ее на себе, чтобы потом спокойно спать. Мне понятны их чувства», - отметил Гинцбург.

Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что никаких происшествий с российской вакциной быть не может. По его словам, технология производства препарата была отточена многими годами во время разработки методов генной инженерии.

