«Все когда-нибудь умрут». Гинцбург сравнил российскую и западную вакцины
Директор центра имени Гамалеи прокомментировал в эфире НСН смерть бразильского волонтера, участвовавшего в испытаниях оксфордской вакцины.
Волонтер, участвовавший в испытаниях западной вакцины AstraZeneca от COVID-19, умер в Бразилии от осложнений, связанных с коронавирусом, сообщили местные СМИ. Тем не менее, специалисты Оксфордского университета заявили, что их препарат безопасен и пообещали продолжить испытания. Их уже приостанавливали в сентябре из-за побочных эффектов от препарата у одного из добровольцев в Великобритании.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире НСН, что верит коллегам из Оксфордского университета, а не СМИ.
«Когда-нибудь все вакцинированные и невакцинированные умрут. Поэтому здесь надо очень четко подходить к утверждению о взаимосвязи между препаратом и возможными побочными последствиями», - сказал ученый.
Он также рассказал, чем вакцина центра имени Гамалеи отличается от западной.
«Наш препарат сделан на векторах, основанных на человеческих аденовирусах, а оксфордская вакцина – на векторе обезьяннего происхождения. Суть в том, что человеческие аденовирусы имеют гораздо большую предысторию использования в качестве основы для вакцин. Это более безопасно», - отметил специалист.
Кроме того, Гинцбург заверил, что для опасений по поводу побочных эффектов нет никаких оснований.
«На сегодняшнее утро более 17 тысяч испытуемых в Москве получили первые компоненты вакцины. Кроме того, более 6 тысяч получили как первый, так и второй компоненты. Никаких осложнений не было обнаружено», - подчеркнул ученый.
Специалист также напомнил о давней практике испытания вакцины самими учеными.
«Николай Федорович Гамалея испытывал в свое время на себе вакцину от холеры, и Мечников испытывал не один препарат против различных заболеваний. У нас в институте профессор Шаткин испытывал вакцину против хламидий на себе несколько десятков лет назад. Довольно часто исследователи перед тем, как дать вакцине путевку в жизнь, проверяют ее на себе, чтобы потом спокойно спать. Мне понятны их чувства», - отметил Гинцбург.
Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что никаких происшествий с российской вакциной быть не может. По его словам, технология производства препарата была отточена многими годами во время разработки методов генной инженерии.
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