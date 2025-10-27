В Крыму заявили о стабилизации ситуации с поставками топлива

В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава республиканского минтопэнерго Владимир Воронкин.

Новак заявил об отсутствии в РФ глобальных проблем на топливном рынке

По его словам, на нефтебазах и АЗС сформирован необходимый запас топлива.

«Топливо трейдеры получили, сегодня – завтра будут развозить по всем заправкам, полный сегмент обеспечен», - заключил министр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с 26 октября в республике начнут работать 270 АЗС, где топливо можно будет приобрести «без ограничений и лимитов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:РегионыАЗСБензинТопливоКрым

