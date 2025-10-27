«Изначально iPhone 17 Air был темной лошадкой, все ожидали первых впечатлений и обзоров, как только они начали появляться, спрос сильно упал. Дело в том, что это специфическое устройство для ценителей, кому это действительно может быть интересно, но не для массового пользователя. В России он подешевел как раз до своего уровня в долларах и евро. Причем это глобальная ситуация – Apple сократила производство iPhone Air на фоне низкого спроса. Это было неприятным открытием для компании, но ожидаемым - устройство недешевое, а люди хотят получить максимум за свои 100 тысяч рублей. Этим требованиям лучше отвечают iPhone 17 Pro или Pro Max. Более того, в этом году базовый iPhone 17 оказался очень достойным, поэтому он, очевидно, будет пользоваться очень высоким спросом. Apple уже с лихвой покрыла недобор с iPhone Air спросом на базовый iPhone 17», - отметил эксперт.

Wylsacom также прогнозирует, что успешный запуск iPhone 17 позволит Apple достичь нового исторического успеха.

«В целом спрос на iPhone очень высокий, на прошлой неделе был серьёзный рост на акции компании, вплоть до исторического максимума. Капитализация в целом стремится к 4 триллионам, что не может не радовать инвесторов. Ожидаем рождественский спрос, он как раз попадет в отчет за первый финансовый квартал. Думаю, будет очередной рекорд по продажам в подтверждении, что модель удалась. Конечно, остаются определенные вопросы, но потребитель голосует своими деньгами - с продажами все очень хорошо», - подчеркнул собеседник НСН.