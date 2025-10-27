Wylsacom прредрек новый рекорд продаж iPhone в России
Компания уже с лихвой покрыла недобор с iPhone Air спросом на базовый iPhone 17, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom.
Резкое снижение цены iPhone 17 Air в России не отменяет общий глобальный успех новой линейки продукции Apple, которая готовится побить новый для себя рекорд. Об этом НСН заявил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Модели смартфонов из новой линейки iPhone 17 в России уже успели подешеветь спустя примерно месяц после старта продаж. Цены снизились на 5-23%, сообщили ТАСС в «Авито». Больше всех (23%) подешевела модель iPhone 17 Air. Модель 17 Pro потеряла в цене 10%. Базовый iPhone 17 подешевел на 8%, Pro Max - на 5%.
«Изначально iPhone 17 Air был темной лошадкой, все ожидали первых впечатлений и обзоров, как только они начали появляться, спрос сильно упал. Дело в том, что это специфическое устройство для ценителей, кому это действительно может быть интересно, но не для массового пользователя. В России он подешевел как раз до своего уровня в долларах и евро. Причем это глобальная ситуация – Apple сократила производство iPhone Air на фоне низкого спроса. Это было неприятным открытием для компании, но ожидаемым - устройство недешевое, а люди хотят получить максимум за свои 100 тысяч рублей. Этим требованиям лучше отвечают iPhone 17 Pro или Pro Max. Более того, в этом году базовый iPhone 17 оказался очень достойным, поэтому он, очевидно, будет пользоваться очень высоким спросом. Apple уже с лихвой покрыла недобор с iPhone Air спросом на базовый iPhone 17», - отметил эксперт.
Wylsacom также прогнозирует, что успешный запуск iPhone 17 позволит Apple достичь нового исторического успеха.
«В целом спрос на iPhone очень высокий, на прошлой неделе был серьёзный рост на акции компании, вплоть до исторического максимума. Капитализация в целом стремится к 4 триллионам, что не может не радовать инвесторов. Ожидаем рождественский спрос, он как раз попадет в отчет за первый финансовый квартал. Думаю, будет очередной рекорд по продажам в подтверждении, что модель удалась. Конечно, остаются определенные вопросы, но потребитель голосует своими деньгами - с продажами все очень хорошо», - подчеркнул собеседник НСН.
Согласно статистики «Авито», все модели iPhone 17 в России сейчас пользуются даже большей популярностью, чем на старте продаж. Наибольшую долю занимает iPhone 17 Pro Max, за последние полмесяца его продажи выросли еще на 69%. iPhone 17 Pro - на втором месте по числу реализованных моделей, его за последние две недели покупали еще чаще - на 97%. Продажи базового iPhone 17 выросли на 90%, Air - на 51%. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новые iPhone 17 Pro оказались слишком хрупкими — их корпуса быстро портятся.
По состоянию на 24 октября стоимость Apple по оценке Yahoo Finance составляла 3,852 трлн долларов. Первое место занимает Nvidia ($4,435 трлн), второе – Microsoft ($3,869 трлн).
