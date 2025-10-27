СК РФ: Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе

При опрокидывании плавучего крана в бухте Севастополя погибли два человека. Об этом заявили в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

В Севастополе один человек погиб при падении строительного крана

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента более 20 человек получили травмы.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что привело к гибели людей.

«Следствием будет дана оценка действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате опрокидывания плавучего крана были спасены 15 человек, семеро из них госпитализированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

