СК РФ: Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента более 20 человек получили травмы.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что привело к гибели людей.

«Следствием будет дана оценка действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате опрокидывания плавучего крана были спасены 15 человек, семеро из них госпитализированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

