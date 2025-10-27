Валуев озвучил великана в фильме «Маша и медведи»

Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев принял участие в работе над детским фильмом «Маша и медведи». В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что озвучил одного из персонажей, а именно великана.

Валуев отметил, что ему была абсолютно ясна стоявшая передним задача. Его великан - добрый, а значит «голос должен соответствовать».

«Это актерская игра — она отличается от того, что я делаю, когда веду телевизионные программы... пришлось поработать творчески... важно передать те эмоции, которые характеризуют все, что происходит на экране», — указал депутат.

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
