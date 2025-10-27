Валуев озвучил великана в фильме «Маша и медведи»
Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев принял участие в работе над детским фильмом «Маша и медведи». В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что озвучил одного из персонажей, а именно великана.
Валуев отметил, что ему была абсолютно ясна стоявшая передним задача. Его великан - добрый, а значит «голос должен соответствовать».
«Это актерская игра — она отличается от того, что я делаю, когда веду телевизионные программы... пришлось поработать творчески... важно передать те эмоции, которые характеризуют все, что происходит на экране», — указал депутат.
Ранее американский актёр Стивен Сигал заявил, что хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в кино в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил дело после крушения плавкрана в Севастополе
- «Рога и копыта» вместо курсов: Союз потребителей о стандарте онлайн-школ
- Венгрия исключила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
- В Казахстане отменили концерты певца Akmal’ после скандала в Петропавловске
- «Конец чуда»: Немецкий депутат объяснил, почему Porsche достиг дна
- Литва разрешила проезд транзитом в Калининград через «Мядининкай»
- Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом
- Валуев озвучил великана в фильме «Маша и медведи»
- «Побалагурим!»: Игорь Бутман о дне рождения и российской публике
- Украинская журналистка Монтян попала в РФ в список террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru