Валуев озвучил великана в фильме «Маша и медведи»

Валуев отметил, что ему была абсолютно ясна стоявшая передним задача. Его великан - добрый, а значит «голос должен соответствовать».

«Это актерская игра — она отличается от того, что я делаю, когда веду телевизионные программы... пришлось поработать творчески... важно передать те эмоции, которые характеризуют все, что происходит на экране», — указал депутат.

Ранее американский актёр Стивен Сигал заявил, что хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в кино в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

