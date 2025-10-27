Теннисист Медведев снова стал первой ракеткой России

В ТОП-20 рейтинга ATP попали ещё два российских спортсмена. Это Карен Хачанов, который занял 14-е место, а также Андрей Рублёв, ставший 17-м.

Первой ракеткой мира с результатом 11 340 очков стал испанец Карлос Алькарас. ТОП-3 замкнули представитель Италии Янник Синнер, а также Александр Зверев из Германии.

Ранее Медведев на турнире ATP в Вене победил португальского теннисиста Нуну Боржеша со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2, пишут «Известия».

