Теннисист Медведев снова стал первой ракеткой России
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 13-е место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это лучший результат среди россиян, что позволило ему снова стать первой ракеткой России.
В ТОП-20 рейтинга ATP попали ещё два российских спортсмена. Это Карен Хачанов, который занял 14-е место, а также Андрей Рублёв, ставший 17-м.
Первой ракеткой мира с результатом 11 340 очков стал испанец Карлос Алькарас. ТОП-3 замкнули представитель Италии Янник Синнер, а также Александр Зверев из Германии.
Ранее Медведев на турнире ATP в Вене победил португальского теннисиста Нуну Боржеша со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2, пишут «Известия».
