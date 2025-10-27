«Побалагурим!»: Игорь Бутман о дне рождения и российской публике

Как добавил собеседник НСН, публика всегда тепло встречает его, в каком бы городе России он не выступал.

«Недавно первый раз были в Элисте. Были частью культурной программы III Международного буддийского форума. Это было очень интересно, и принимали нас прекрасно. За короткий промежуток времени мы увидели красоту Элисты и замечательных людей. Южно-Сахалинск тоже один из наших любимых городов, куда мы скоро поедем на джазовый фестиваль. Нас всегда прекрасно принимает Тверь, Санкт-Петербург, Москва. Недавно были в Чите, где проходит фестиваль выдающегося джазового музыканта Олега Лундстрема. Все города прекрасны, публика везде хорошая. С энтузиазмом относится к хорошей музыке, слушает внимательно. Знает джазовые ритуалы: когда надо хлопать, когда слушать, когда поддержать музыкантов. Сейчас одно удовольствие выступать в наших городах, многое сделано, чтобы музыка звучала. Молодежь прекрасно себя проявляет, как в зрительном зале, так и на сцене», - отметил Бутман.

