«Побалагурим!»: Игорь Бутман о дне рождения и российской публике

Игорь Бутман заявил НСН, что намерен встретить день рождения на сцене.

Народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман в беседе с НСН подчеркнул, что встретит день рождения на сцене и также уже планирует юбилейный концерт в Москве на 2026 год.

Народный артист России 27 октября отмечает 64-летие. Как рассказал Бутман, в этот вечер он намерен выступить перед жителями и гостями столицы.

«Сегодня играем концерт в "Зарядье" с нашим оркестром. Затем небольшой компанией близких посидим и отметим. В этом году мне 64 года, в следующем году уже будем праздновать масштабно, приглашать гостей на концерт в Кремле. Сегодня более скромно отметим очередную дату. Вспомним хорошее, сегодня представим премьеры новых композиций. Сыграем что-то старое, споем, побалагурим», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, публика всегда тепло встречает его, в каком бы городе России он не выступал.

«Недавно первый раз были в Элисте. Были частью культурной программы III Международного буддийского форума. Это было очень интересно, и принимали нас прекрасно. За короткий промежуток времени мы увидели красоту Элисты и замечательных людей. Южно-Сахалинск тоже один из наших любимых городов, куда мы скоро поедем на джазовый фестиваль. Нас всегда прекрасно принимает Тверь, Санкт-Петербург, Москва. Недавно были в Чите, где проходит фестиваль выдающегося джазового музыканта Олега Лундстрема. Все города прекрасны, публика везде хорошая. С энтузиазмом относится к хорошей музыке, слушает внимательно. Знает джазовые ритуалы: когда надо хлопать, когда слушать, когда поддержать музыкантов. Сейчас одно удовольствие выступать в наших городах, многое сделано, чтобы музыка звучала. Молодежь прекрасно себя проявляет, как в зрительном зале, так и на сцене», - отметил Бутман.

Ранее джазовая певица Этери Бериашвили рассказала «Радиоточке НСН», что джаз – это особенная музыка, которая позволяет творцам делать эксперименты на стыке разных жанров.

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Игорь БутманДжаз

