Украинская журналистка Монтян попала в РФ в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинскую журналистку Татьяну Монтян. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.
«Монтян Татаьяна Николаевна, 29.08.1972 года рождения, город Керчь Крымской области УССР», - говорится в перечне.
В 2021 году Монтян уехала из Украины в Россию. Она работала колумнистом RT, а также регулярно появлялась на российских федеральных телеканалах. На Украине против неё возбуждено дело, в том числе по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.
Ранее в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга включили бывшего вице-премьера РФ Альфреда Коха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
