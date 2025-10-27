Украинская журналистка Монтян попала в РФ в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинскую журналистку Татьяну Монтян. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Сразу 13 несовершеннолетних россиян попали в базу «Миротворца»

«Монтян Татаьяна Николаевна, 29.08.1972 года рождения, город Керчь Крымской области УССР», - говорится в перечне.

В 2021 году Монтян уехала из Украины в Россию. Она работала колумнистом RT, а также регулярно появлялась на российских федеральных телеканалах. На Украине против неё возбуждено дело, в том числе по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.

Ранее в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга включили бывшего вице-премьера РФ Альфреда Коха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
ТЕГИ:ЭкстремистыТеррористыУкраинаЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры