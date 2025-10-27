Украинская журналистка Монтян попала в РФ в список террористов и экстремистов

Ушаков: Ориентиров по встрече Путина и Трампа пока нет В результате крушения плавучего крана на Севастопольском морском заводе погибли два человека Депутат Останина заявила, что бюджет не потянет ранний выход на пенсию многодетных отцов Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов заявил о раскаянии в последнем слове Time изменил обложку с фотографией Трампа после критики президента