Москвичам рассказали о последствиях проверок налоговиками неработающих горожан
Проверка налоговиками доходов неработающих москвичей приведёт к увеличению в столице числа официально трудоустроенных и самозанятых. Об этом «Газете.Ru» заявила преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.
О запуске проверок неработающих трудоспособных жителей столицы, которые не декларируют поступления и не платят налоги, объявила Глава управления Федеральной налоговой службы по Москве Марина Третьякова, пишет RT.
По словам Казовой, это приведёт к укреплению доходной устойчивости бюджета, так как горожанам, при выявлении фактов неисполнения налоговых обязательств, потребуется «заплатить задолженности по ранее скрытым доходам». Также им нужно будет «легализовать свою экономическую деятельность» и официально стать трудоустроенным гражданином.
«Реализация новой налоговой инициативы является демонстрацией решимости государства в области перестройки налоговой системы», — заключила эксперт.
Ранее депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что у налоговиков есть доступ к данным по недвижимости человека, его банковским счетам и депозитам, поэтому выявить скрытые доходы не составит труда.
