ФМБА: Препарат мефлохин показал положительные результаты в борьбе с коронавирусом
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проинформировало о положительных результатах исследования мефлохина в борьбе против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
В ФМБА заявили, что при применении мефлохина пациентами с коронавирусом в средне-тяжелом состоянии наблюдалась положительная динамика. В частности, у 78% пациентов отмечался регресс или стабилизация изменений в легких.
Окончательные результаты изучения эффективности мефлохина в лечении COVID-19 будут сделаны до 20 мая, уточнили в агентстве.
На прошлой неделе сообщалось, что в РФ разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-2019. Соответствующее распоряжение правительства было обнародовано 16 апреля.
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