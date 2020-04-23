ФМБА: Препарат мефлохин показал положительные результаты в борьбе с коронавирусом

В ФМБА заявили, что при применении мефлохина пациентами с коронавирусом в средне-тяжелом состоянии наблюдалась положительная динамика. В частности, у 78% пациентов отмечался регресс или стабилизация изменений в легких.

Окончательные результаты изучения эффективности мефлохина в лечении COVID-19 будут сделаны до 20 мая, уточнили в агентстве.

На прошлой неделе сообщалось, что в РФ разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-2019. Соответствующее распоряжение правительства было обнародовано 16 апреля.



