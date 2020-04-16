В РФ разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-2019
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил использование переданного России Китаем гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом COVID-2019. Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьера опубликовано на официальном портале правовой информации.
В частности, в документе Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных клиник. В свою очередь, Росздравнадзору поручено проследить эффективность и безопасность применения данного препарата. Как отмечает ТАСС, препарат в РФ незарегистрирован.
Уточняется, что Китай передал России 68,6 тыс. упаковок гидроксихлорохина на безвозмездной основе.
По данным на 16 апреля, в РФ зафиксировано около 28 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 2,3 тысяч пациентов вылечились, 232 человека скончались.
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