В РФ разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-2019

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил использование переданного России Китаем гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом COVID-2019. Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьера опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, в документе Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных клиник. В свою очередь, Росздравнадзору поручено проследить эффективность и безопасность применения данного препарата. Как отмечает ТАСС, препарат в РФ незарегистрирован.

Уточняется, что Китай передал России 68,6 тыс. упаковок гидроксихлорохина на безвозмездной основе.

По данным на 16 апреля, в РФ зафиксировано около 28 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 2,3 тысяч пациентов вылечились, 232 человека скончались.

