«Травы и гимнастика». Целитель раскрыла секреты восстановления после COVID-19

Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, где лечение основано на медицине традиций, Алена Полынь рассказала на пресс-конференции в НСН о реабилитации и восстановлении после коронавируса и прививок.

«После прививки и заболевания есть некий восстановительный период. Но это не просто полежать в постели и подождать, когда все пройдет, а ряд действий. Выписывая из больниц людей, врачи не объясняют, что конкретно вы должны пропить, чтобы восстановить какие-то функции организма. Человек после больницы не делает УЗИ, не сдает кровь. Он думает, что я переболел, выздоровел и теперь здоров. В лучшем случае он сдает тест на антитела, чтобы не делать прививку, и говорит: «У меня куча антител, и я прививку делать не буду». А вот какие чаи он будет пить после этого, какие он должен сдать анализы, он не знает. У нас нет культуры здоровья в принципе, особенно после болезни. Нужно поднимать эту тему, чтобы человек знал, что, если после прививки у него два дня стоит высокая температура, для организма должен быть восстановительный процесс, и ему следует пропить какие-то травы, возможно, сделать какую-то гимнастику, сходить к висцеральному терапевту и так далее», - сказала Полынь.

Ранее она рассказала, что в ходе лечения от коронавируса в больнице в Коммунарке людям давали шиповник и цикорий.

