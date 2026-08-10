Фитнес-клубы поддержали создание спортивного аналога «Пушкинской карты»
Новую «Спортивную карту» можно было бы распространить на секции любых видов спорта и фитнес-клубы, заявила НСН Ольга Киселева.
«Спортивная карта» для молодежи помогла бы привлечь аудиторию от 12 до 18 лет в фитнес-клубы, и бизнес поддерживает эту идею, сказала в беседе с НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.
Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов предложил создать «Спортивную карту» для молодежи по аналогии с «Пушкинской картой». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По словам Хамитова, механизм позволит молодым людям посещать спортивные секции, бассейны, катки, фитнес-центры бесплатно или с хорошей скидкой. Киселева отметила, что средства с подобной карты молодое поколение могло бы потратить в фитнес-клубах.
«Эту тему мы обсуждали с разных сторон на разных площадках. Отлично, что инициатива вышла в публичное поле. Приучать молодых людей к физической активности можно через фитнес-клубы. Допустим, человек приходит в фитнес-клуб с каким-то объемом денег и покупает абонемент на два-три месяца занятий. За этот промежуток времени у молодого человека выработается полезная привычка, и затем он продолжает заниматься физической активностью», - заявила она.
По словам собеседницы НСН, представители бизнеса готовы поддержать реализацию идеи.
«Если это будет полный аналог Пушкинской карты, то она будет работать только с коммерческими предприятиями. Можно включить секции любых направлений. Главное, чтобы подростки занимались физической активностью, вид спорта не так важен. Фитнес-клуб в этом смысле более универсальная площадка, это больше направлений в одном месте. Мы эту историю поддерживаем, для нас это очень важно. Реализация идеи поможет решить государственную задачу – привьет молодому поколению здоровый образ жизни. Также это поможет развитию бизнеса», - объяснила Киселева.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщала НСН, что массовый детский спорт нужно начинать с дворов, но типовые площадки не привлекают подростков. По ее словам, подобные пространства нужно организовывать с душой, не для галочки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
- В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
- Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
- «Зиму не переживет»: В РФ оценили анонсированные Зеленским новые операции
- СМИ: Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!»
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации