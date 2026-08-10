Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов предложил создать «Спортивную карту» для молодежи по аналогии с «Пушкинской картой». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По словам Хамитова, механизм позволит молодым людям посещать спортивные секции, бассейны, катки, фитнес-центры бесплатно или с хорошей скидкой. Киселева отметила, что средства с подобной карты молодое поколение могло бы потратить в фитнес-клубах.

«Эту тему мы обсуждали с разных сторон на разных площадках. Отлично, что инициатива вышла в публичное поле. Приучать молодых людей к физической активности можно через фитнес-клубы. Допустим, человек приходит в фитнес-клуб с каким-то объемом денег и покупает абонемент на два-три месяца занятий. За этот промежуток времени у молодого человека выработается полезная привычка, и затем он продолжает заниматься физической активностью», - заявила она.