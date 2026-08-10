ЦИК: За рубежом откроют 319 участков для голосования на выборах в Госдуму

Он уточнил, что 312 участков будут образованы в диппредставительствах и консульских учреждениях РФ. Больше всего их будет в Евразии - 237 в 84 странах.

Также 50 участков откроют в 45 странах Африки, 16 - в 12 странах в Южной Америке, 13 - в девяти странах в Северной Америке. Три участка организуют в Австралии и Новой Зеландии, семь - в городе Байконуре в Казахстане.

Ранее ЦИК РФ определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Госдуму, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

