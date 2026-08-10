«Похищают людей»: Россиянам назвали опасные для туризма страны

Ряд стран являются небезопасными для российских туристов. Об этом сайту aif.ru заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

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По его словам, в этот список входят Филиппины и Таиланд, где людей похищают и отвозят, как правило, в Мьянму, которую «некоторые турагенты пытаются продавать и выдавать за безопасную страну».

Он указал, что ситуация в этом азиатском государстве вызывает особую тревогу, так как об этой угрозе практически ничего не говорят.

«Вот я заявляю: Мьянма — небезопасная страна для российских туристов. И надо тысячу раз подумать, стоит ли туда ехать», — заключил Мкртчян.

Ранее эксперт-криминалист, экс-сотрудник МВД РФ Михаил Игнатов заявил, что интернет-роман с иностранным кавалером может привести к похищению туристок из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
ТЕГИ:Российские ТуристыПохищениеТаиландМьянмаФилиппины

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