Молдавия отзовет для консультаций посла в России

Молдавия отзывает посла в России Лилиана Дария для консультаций после инцидента с падением беспилотника в районе Штефан-Водэ в республике. Об этом сообщила пресс-служба молдавского МИД.

Ведомство напомнило, что в населенном пункте Крокмаз упал и взорвался аппарат типа «дрон-ракета» - гибрид дрона-камикадзе и крылатой ракеты.

«Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций», - заявили в МИД.

Молдавия официально не комментировала происхождение БПЛА и не предоставила доказательств возможной причастности России к инциденту.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров рассказал о незаконных задержаниях российских дипломатов, угрозах и остановки диптранспорта полицией и пограничниками По словам дипломата, все это происходит по указке западных стран.

