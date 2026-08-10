Молдавия отзовет для консультаций посла в России
Молдавия отзывает посла в России Лилиана Дария для консультаций после инцидента с падением беспилотника в районе Штефан-Водэ в республике. Об этом сообщила пресс-служба молдавского МИД.
Ведомство напомнило, что в населенном пункте Крокмаз упал и взорвался аппарат типа «дрон-ракета» - гибрид дрона-камикадзе и крылатой ракеты.
«Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций», - заявили в МИД.
Молдавия официально не комментировала происхождение БПЛА и не предоставила доказательств возможной причастности России к инциденту.
Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров рассказал о незаконных задержаниях российских дипломатов, угрозах и остановки диптранспорта полицией и пограничниками По словам дипломата, все это происходит по указке западных стран.
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