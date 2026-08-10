Хуснуллин назвал непатриотичным выражение о дураках и дорогах в России

Выражение «В России две беды: дураки и дороги» является «непатриотическим». Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин рассказал, что строительство трассы Джубга-Сочи отложили

Он указал, что считает этот лозунг «неправильным и несправедливым», также выразив несогласие с тем, будто в России народ глупый.

«И по числу образованных людей и уровню интеллекта мы среди лидеров в мире», - подчеркнул вице-премьер.

Ране Хуснуллин заявил, что трассу М-12 «Восток» до Тюмени планируется открыть в декабре текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:РоссияДорогиМарат Хуснуллин

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