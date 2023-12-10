Финансы поют романсы: ФНС взялась за творческую элиту

Хотя позже 10 декабря пресс-служба кинорежиссера опровергла эту информацию, сообщает РИА Новости.

«Данная информация не соответствует действительности. Компания ООО "Тёмино-Лесное" работает в штатном режиме», - заявил собеседник агентства.

Федеральной налоговой службе стало проще инициировать проверки бизнеса в стране, мероприятия начинают, если у специалистов «есть мотив». Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.

«Если несколько лет назад мы сначала открывали проверку, а потом разбирались, что происходит в компании, то теперь мы открываем, если у нас есть для этого мотив, то есть по системе риска есть существенные нарушения», — указал Егоров.