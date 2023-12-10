Финансы поют романсы: ФНС взялась за творческую элиту
Налоговая служба обратила внимание на шоу-бизнес и творческую элиту. Артистам, музыкантам, режиссерам и блогерам придется тщательнее следить за своей бухгалтерией.
Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета компании «Темино-Лесное», принадлежащей режиссеру Никите Михалкову. Ранее о претензиях ФНС к компании режиссера не сообщалось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Хотя позже 10 декабря пресс-служба кинорежиссера опровергла эту информацию, сообщает РИА Новости.
«Данная информация не соответствует действительности. Компания ООО "Тёмино-Лесное" работает в штатном режиме», - заявил собеседник агентства.
Федеральной налоговой службе стало проще инициировать проверки бизнеса в стране, мероприятия начинают, если у специалистов «есть мотив». Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.
«Если несколько лет назад мы сначала открывали проверку, а потом разбирались, что происходит в компании, то теперь мы открываем, если у нас есть для этого мотив, то есть по системе риска есть существенные нарушения», — указал Егоров.
Основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов говорил Forbes, что сейчас идет «ковровая бомбардировка» блогеров при том, что раньше трогали только тех, «кто перешел дорогу». Telegram-канала Baza утверждает, что в ФНС создан спецотдел для проверки блогеров с доходом более 50 млн рублей в год.При этом цель проверок блогеров-миллионеров остается неизвестной. По данными источника Forbes, «стоит задача пополнять бюджет», при этом не имеет значения, за чей счет это делать - блогеров, певцов или кого-то еще.
Так, народный артист РФ Филипп Киркоров задолжал налоговой службе 5 587 333 рубля, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, в начале ноября эта сумма была в два раза меньше, и вполне вероятно, что в будущем она может снова измениться.
Baza отмечает, что образовавшуюся задолженность Киркоров может погасить посредством одного получасового выступления. Канал ссылается на организатора концертов Табриза Шахиди, который указал, что звёзды такого уровня зарабатывают за выступление продолжительностью 45 минут от семи до 10 млн рублей.
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) арестовала счета музыканта Аркадия Укупника из-за задолженности в 42 тысячи рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По его данным, Укупнику пришло несколько повесток о необходимости оплатить налоги, однако он их проигнорировал. В результате накопился долг в 42 тысячи рублей и ФНС приостановила операции по счетам композитора и исполнителя.
Кроме того, Mash сообщил ЧОП «Гольфстрим», который занимался охраной недвижимости Укупника, подало на артиста в суд. Сообщается, что долг предприятию составил 72 тысячи, но суд взыскал только 47 тысяч.
Сам Укупник заявил Mash, что к него никаких задолженностей нет.
Ранее стало известно, что судебные приставы разыскивают экс-участника поп-группы «Мираж» Рому Жукова. Отмечается, что певец якобы задолжал полумиллиона рублей по кредитам и штрафам ГИБДД, пишет Telegram-канал Mash.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru